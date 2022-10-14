Trabzonspor kaçıncı sırada! Avrupa Ligi H Grubu puan durumu

UEFA Avrupa Ligi H Grubu'ndaki 4’üncü maçında sahasında Monaco ile karşılaşan Trabzonspor , 4-0 galip geldi. Bordo-mavililer bu sonuçla gruptaki puanını 6’ya çıkardı.

İKİNCİ GALİBİYET

Trabzonspor gruptaki ilk maçında Ferencvaros'a deplasmanda 3-2 yenilmişti. İlk galibiyetini Kızılyıldız karşısında alan Bordo-Mavili takım üçüncü maçta deplasmanda Monaco'ya 3-1 mağlup olmuştu. Fırtına dördüncü maçta sahasında konuk ettiği Monaco'yu 4-0 yenerek büyük bir zafere imza attı.









LİDER FERENCVAROS

Macaristan ekibi grupta aldığı üç galibiyetle lider durumda. Ferencvaros ilk maçta sahasında Trabzonspor'u 3-2 ile geçti. Monaco'yu deplasmanda 1-0 sürpriz şekilde mağlup eden Ferencvaros üçüncü maçta deplasmanda Kızılyıldız'a 4-1 yenildi. Bu maçın rövanşında Macar takımı rakibini 2-1 yenerek 9 puanla grupta lider oldu.









TRABZONSPOR İKİNCİ SIRADA

Ferencvaros'un lider olduğu H Grubu'nda Trabzonspor ikinci sıraya yükseldi. Aynı puandaki Monaco üçüncü sırada yer alıyor. Son sırada bulunan Kızılyıldız'ın ise üç puanı bulunuyor. Kızılyıldız tek galibiyetini lider Ferencvaros karşısında almıştı.

H GRUBU PUAN DURUMU

1- FERENCVAROS: 9 PUAN

2- TRABZONSPOR: 6 PUAN

3- MONACO: 6 PUAN

4- KIZILYILDIZ: 3 PUAN

SON İKİ MAÇ KADERİ BELİRLEYECEK

Trabzonspor grupta iki maça daha çıkacak. Temsilcimiz 27 Ekim'de deplasmanda Kızılyıldız'la karşılaşacak. Bordo-Mavili takım son maçta ise Ferencvaros'u konuk edecek. Bordo-Mavili takımın iki rakibini de yenmesi halinde gruptan çıkma şansı oldukça artacak.