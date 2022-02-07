Trabzonspor, Kaan Ayhan transferinde mutlu sona ulaşamadı

Trabzonspor ’da Kaan Ayhan defteri tamamen kapandı... Kadrosuna bir savunmacı transferi yapmak isteyen Bordo Mavililer milli futbolcu Kaan Ayhan için girişimlerde bulunmuştu.

61saat'in haberine göre; Bordo Mavililer son olarak Sassoulo kulübüne Kaan Ayhan için tam 5.5 milyon Euro bonservis bedeli önerdi. Ancak, bu teklif de İtalyan ekibi tarafından reddedildi ve transfer kapandı.

Trabzonspor sezon sonunda yine aynı teklifi verip oyuncunun transferini talep edecek. Kaan, Avcı’nın listesinin 1 numarasında bulunuyordu.