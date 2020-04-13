Trabzonspor Jose Sosa ile her konuda anlaştı! 1+1 yıllık imza...

Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Jose Sosa sezon sonunda bitecek sözleşmesi için yönetimle her konuda anlaşmaya vardı. Geçtiğimiz günlerde Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu da Sosa ile prensipte anlaştıklarını açıklamıştı.

Sosa'nın mayıs sayı başında resmi sözleşmeyi imzalayacağı öğrenildi. Takvim'de yer alan habere göre 1+1 yıllık sözleşmeyi imzalayacak 34 yaşındaki oyuncunun bonuslarla birlikte yıllık 2 milyon Euro alacağı öğrenildi. Sosa gibi Flip Novak'ın da yönetimle her konuda anlaşma sağladığı biliniyor.

Taraftarın sevgilisi konumundaki Arjantinli yıldız Sosa bu sezonki performansıyla büyülüyor. Tangocu Jose Sosa, bu sezon forma giydiği 36 karşılaşmada 18 gole katkı verdi.







