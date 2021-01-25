Trabzonspor, Joao Pereira'nın sözleşmesinin karşıklı olarak feshedildiğini KAP'a bildirdi.

Pereira'nın sezon sonuna kadar olan hak edişleri ay bazında Trabzonspor tarafından ödenecek.

KAP'a yapılan açıklamada "Profesyonel futbolcumuz Joao Pereira nın, 01.06.2020 başlangıç ve 31.05.2021 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan fesih anlaşmasına istinaden, oyuncunun sezon sonuna kadar olan hak edişleri, ay bazında, kulübümüz tarafından ödenecektir" denildi.









Pereira’ya teşekkür plaketi

Trabzonspor, sözleşmesi feshedilen Pereira’ya oğlu Gabriel adına hazırlanan 47 numaralı formayı ve eşi Natacha Esmail için Trabzon’a özgü telkâri hediye etti.