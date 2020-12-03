Trabzonspor jesti: Ertuğrul Doğan’dan forma

Trabzonspor yönetiminden Ertuğrul Doğan, forma jestiyle Diyarbakırlı öğrenciliri sevindirdi. Trabzonspor’un 1976-1977 sezonundaki şampiyonluğundan etkilenerek Bordo-Mavili takımın taraftarı olan Diyarbakır’ın Çınar ilçesine bağlı 120 haneli Bağacık köyündeki öğrencilere, Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan tarafından gönderilen formalar dağıtıldı. Zaman zaman kulübün davetlisi olarak Trabzon’a gelen öğrenciler formalarnı alınca büyük sevinç yaşadı. Okul müdürü Şafi Önk, “Köy halkının isteği üzerine okulun rengini bordo-maviye boyamıştık. Burada Trabzonspor’a karşı inanılmaz bir sevgi var” ifadelerini kullandı.