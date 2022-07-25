Trabzonspor, Jeison Murillo için harekete geçti!

3-0’lık mağlubiyetle sonuçlanan Torino maçının ardından sağ stoper ihtiyacını tekrarlayan Abdullan Avcı, “Bu bölge için 7-8 oyuncuyla konuştuk ama olmadı. Şimdi yine bakıyoruz. Mevcutlardan iyisini almamız lazım. Mutlaka transfer yapacağız” derken, Trabzonspor Yönetimi gaza bastı. Bordo-Mavililer, aynı anda 3-4 farklı isimle temas halinde. Bu oyunculardan biri de Jeison Murillo... Sampdoria ile 1 yıl kontratı kalan Kolombiyalı futbolcu, son 2 sezonda Celta Vigo’da kiralık olarak forma giymişti. İtalyan ekibinden ayrılmayı planlayan Murillo ile Fırtına yakından ilgileniyor. Kolombiya basını da transferdeki sıcak gelişmeleri yazıyor.

Düzenli oynamak istiyor

Murillo için en istekli kulübün Trabzonspor olduğunu belirten Kolombiya basını, Şampiyonlar Ligi faktörü nedeniyle oyuncunun Türkiye’ye gitmeye sıcak baktığını vurguladı. Milli takımdaki yerini kaybetmemek için düzenli forma giyeceği bir yere gitmek isteyen Murillo’nun mali şartları araştırılıyor. 2.5 milyon Euro seviyelerinde bir rakamı gözden çıkartan Karadeniz ekibi, 30 yaşındaki yıldızı kadroya katmayı hedefliyor.