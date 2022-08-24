Süper Lig 'in son şampiyonu Bordo-Mavililer kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına devam ediyor. Yeni sezonda da ipi göğüslemeyi hedefleyen Fırtına, bu akşam Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'nda 2-1 yenildiği maçın rövanşında Kopenhag'ı konuk edecek. Kritik maç öncesinde futbolcular ve teknik heyet zorlu maçı hazırlanıp beklerken, yönetimden de sürpriz bir transfer hamlesi geldi.

Satın alma opsiyonu...

A Spor'un haberine göre; Trabzonspor , Everton forması giyen Jean-Philippe Gbamin'i kadrosuna katmak için girişimlere başladı. Karadeniz devi, 26 yaşındaki ön libero için İngiliz ekibine 1 yıllık kiralama teklifi yapmıştı. Ada temsilcisinin bu öneriyi kabul ettiği öğrenildi. Teklifte satın alma opsiyonunun olmadığı öğrenilirken, yıldız oyuncunun yarın 16.50'de Trabzon'da olacağı kaydedildi.





25 milyon Euro'ya geldi

Geçen sezon Rus ekibi CSKA Moskova'ya kiralanan ve teknik direktör Frank Lampard'ın gelecek planlarında yer almayan Fildişili oyuncunun transferinin kısa sürede sonuçlanması bekleniyor. Yıldız oyuncu 2019'da Alman ekibi Mainz'dan tam 25 milyon Euro karşılığında Maviler'e transfer olmuştu.