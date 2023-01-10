Trabzonspor , sezon sonuna kadar Fatih Karagümrük’e kiraladığı Jean Evrard Kouassi’yi maliyetleri düşürme ve yabancı kadrosunu hafifletme amacıyla eski takımı Wuhan Zall’a geri göndermeye hazırlanıyor. Çin ekibiyle yapılan görüşmelerde prensip anlaşmasına varılırken resmi açıklama geldi. Karadeniz devi, 28 yaşındaki kanat oyuncusunun sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada; "Kulübümüz ile futbolcumuz Jean Evrard Kouassi arasındaki 12.01.2022 başlangıç ve 31.05.2025 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

WH Zall'la yollarını ayırması sonrası Ocak 2022'de Trabzonspor'a gelen Fildişili oyuncu, Bordo Mavili formayla 22 maça çıktı, 1 gol, 1 asistle skora katkı sağladı.

MAAŞINI TRABZONSPOR ÖDÜYORDU

Bordo Mavili takıma geçen sezonun devre arasında bedelsiz olarak transfer edilen sol kanat oyuncusu, forma giydiği 22 maçta 1 gol ve 1 asist kaydetmişti. İstenilen verim alınamadığı için sezon başında Fatih Karagümrük’e 700 bin Euro ve şarta bağlı olarak 300 bin Euro bedelle gönderilen oyuncunun maaşını, sözleşmesi gereği Trabzonspor ödüyordu. Kouassi’nin gönderilmesiyle ekonomik olarak eli rahatlayacak olan Fırtına'da devre arasında yeni ayrılıklar yaşanması bekleniyor.

Kouassi, yarım sezon forma giydiği Fatih Karagümrük'te çıktığı 13 resmi maçta 4 gol, 1 asistle oynadı.







