Süper Lig’in son haftasında önceki gün Trabzonspor, Çaykur Rizespor’u deplasmanda 3-2 devirmeyi başarmıştı. Ancak ev sahibi ekibin taraftarları, Bordo-Mavili futbolculara maç içerisinde su şişeleri ve yabancı maddeler fırlatmışlardı. Karadeniz ekibi ise kendilerine yapılan bu harekete bambaşka bir şekilde cevap verdi.

Ünal Karaman’ın öğrencileri, tıpkı 2018 Dünya Kupası’nda mücadele eden karşılaşmaların ardından soyunma odalarını temizleyen Japon Milli Takımı’nın yaptığı hareketin bir benzerine imza attı.

‘Yakışanı yapalım’

Trabzonsporlu futbolcular, Joao Pereira ve Hugo Rodallega önderliğinde soyunma odasını pırıl pırıl yaptı. Bu anları ise 21 yaşındaki genç futbolcu Yusuf Yazıcı kaydetti. Görüntüleri ise sosyal medya hesabına yükleyen milli oyuncu, paylaşımın altına da şu notu düştü: “Yakışanı yapalım çünkü biz Trabzonspor’uz.”