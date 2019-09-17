Trabzonspor isyan etti

Karadeniz temsilcisinin Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, hakem hataları ile ilgili resmi siteden bir açıklama yaptı. Sezon başından itibaren planlı bir şekilde hakem hatalarına maruz kaldıklarını vurgulayan Doğan, “Bize karşı yapılanlar artık hakem hatası diyemeyeceğimiz boyutlara ulaşmıştır. Fenerbahçe karşılaşmasında Nwakaeme’nin ve Malatyaspor karşılaşmasında Ekuban’ın yüzde 100’lük penaltı pozisyonları es geçilmiştir. Bizde yok olan VAR, başka bazı takımların maçlarında ‘garip’ bir şekilde ortaya çıkmıştır!” dedi.

‘Yarıştan koparmak istiyorlar’

Doğan sözlerini şöyle sürdürdü: “Hakemlik kariyeri boyunca takımımıza 12 maçın 10’unda puan kaybı yaşatan Mete Kalkavan’ın bu karşılaşmaya atanması bile skandal iken; yediğimiz golün öncesinde Sturridge’ye yapılan müdahaleye faul vermemesi ve akabinde VAR’dan bu pozisyonun izleme gereği bile duyulmaması yaşananları artık ‘operasyon’ boyutuna taşımıştır. Artık şuna eminiz ki, TFF ve MHK tarafından Trabzonspor’a bilinçli ve kasıtlı bir şekilde operasyon çekilmektedir ve tüm bunlar yarıştan koparma amacı gütmektedir.”

‘Herkes haddini bilsin’

“Bizler Türk futbolundaki adaletli bir yönetim için yine camiamızla beraber her türlü ortamda her türlü mücadeleyi vermeye hazırız! Çalınmayan düdüklerle Trabzonspor’un hakkını çalma dönemi bitmiş, Trabzonspor’un hakkını söke söke alma dönemi başlamıştır. Bundan sonra herkes haddini ve yerini bilsin!”