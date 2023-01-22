Geçtiğimiz hafta ligde zorlu Medipol Başakşehir engelini 1-0'la geçen ve hafta içinde de Ziraat Türkiye Kupası'nda Ümraniyespor'u uzatmalarda 4-1 devirerek çeyrek final biletini alan Trabzonspor vites artırdı. Bordo-Mavililer, Süper Lig 'in 19. haftasında da taraftarı önünde İstanbulspor'u coşkulu bir futbolla 4-0 yıkmayı başardı. Bu sonuçla Fırtına puanını 35'e yükselterek zirve yarışından kopmadı, Sarı-Siyahlılar ise ağır bir yara daha aldı ve ateş hattından kaçamadı.





33'te açılan perde 64'te kapandı

Karadeniz devine art arda 3. galibiyeti getiren golleri; Yusuf Yazıcı, Marc Bartra, Anastasios Bakasetas ve Trezeguet kaydetti. 33'te Yusuf gol perdesini açtı, 48'de Bartra sahneye çıktı, 3 dakika sonra Bakasetas fişi çekti ve 64'te de Trezeguet skoru belirledi.

1710 gün sonra...

Hafta içindeki kupa maçında Ümraniye karşısında iki gol atarak dikkatleri üzerine çeken ve Abdullah Avcı'nın gözüne girerek İstanbulspor maçına 11'de başlayan Yusuf, Mayıs 2019'daki Beşiktaş maçından bu yana Süper Lig'deki ilk golünü kaydetti. Böylece tam 1710 gün sonra yıldız oyuncu, Süper Lig'de gol sevinci yaşadı. Bu da tam 4 yıl, 8 ay, 4 güne tekabül ediyor.

En skorer savunmacılardan...

Sezon başında Real Betis'ten kadroya katılan Marc Bartra da savunmadaki başarısı kadar hücumdaki katkısıyla da ön plana çıkıyor. İspanyol stoper, Gaziantep FK ve Karagümrük maçlarının ardından İstanbulspor filelerini de sarstı ve gol sayısını 3'e yükseltti. 32 yaşındaki oyuncu böylece ligin de en skorer stoperleri arasında yerini aldı.

Nwakaeme'yi geride bıraktı!

Fırtına'nın 3. golünü kaydeden Bakasetas ise bu sezonki çıkışını sürdürüyor. Yunan yıldız, Bordo-Mavili formayla bu sezon 28. maçında 11. golünü attı ve bu skorerliğini 10 asistle süsledi. Tecrübeli oyuncu, Süper Lig'de İstanbulspor ağlarını ilk kez sarsarken Süper Lig'e geldiği 2019/20 sezonundan bu yana en fazla takıma gol atan oyuncu oldu. 29 yaşındaki on numara, bu alanda eski takım arkadaşı Anthony Nwakaeme'yi (19) geride bıraktı.

Camianın sevgisini kazandı

61'de oyuna girip, 64'te fileleri havalandıran Trezeguet de bu sezon 8 gol, 6 asiste ulaştı. Abdullah Avcı'nın en önemli hücum kozlarından biri olan Mısırlı oyuncu, Nwakaeme'den sonra Bordo-Mavili camianın sevgisini kazanmayı başardı.



