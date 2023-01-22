Trabzonspor - İstanbulspor maçı iddaa oranları!

Alanyaspor yenilgisini Başakşehir galibiyetiyle telafi eden Trabzonspor , hafta arası da kupada Ümraniyespor engelini uzatmalar sonucunda geçerek adını çeyrek finale yazdırmıştı. Bordo-mavili ekipte henüz hazır olmayan Serkan Asan, sakatlıktan yeni dönen Jean-Philippe Gbamin ve tedavilerine devam edilen Dorukhan Toköz ile Edin Vişça maç kadrosunda yer almayacak. Stoperde "Marc Bartra & Vitor Hugo" ikilisini göreceğiz. Bruno Peres sağ bekte devam edecek. Orta alanda "Abdülkadir Ömür, Manolis Siopis & Anastasios Bakasetas" üçlüsü olacak. Hücum merkezinde Maxi Gomez, sol kanatta Trezeguet'nin yerleri garanti. Sağ kanattaki "Yusuf Yazıcı - Djaniny" ikilemi maç saati netleşecek.

TRABZONSPOR - İSTANBULSPOR MAÇI İDDAA ORANLARI! HEYECAN MİSLİ.COM'DA

Son 4 lig maçından 7 puan (2G 1B 1M) çıkaran İstanbulspor, en alt sıradan da kurtuldu. Sağ kanada Jason Lokilo, hücuma Emeka Eze takviyeleri yapıldı. İbrahim Yılmaz, Eyüpspor'a kiralandı. TD Fatih Tekke, Jetmir Topalli'yi Eze'yle birlikte hücum merkezinde değerlendirip Ümraniyespor deplasmanında 2-0 kazanmıştı. Eyüpspor'a satılan Melih Kabasakal'ın yerine orta alanda Eduart Rroca'nın yanında Mahamadou Ba'yı izleyeceğiz. Sağ bekte Demeaco Duhaney, sol bekte Duhan Aksu, stoperde "Michael Ologo, Mehmet Yeşil & Okan Erdoğan" üçlüsü görebiliriz.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Trabzonspor iç sahada oynadığı son 6 lig maçının 5'inde kalesini gole kapattı! (6 maç - 4G 2B)

- İstanbulspor'un deplasmanda oynadığı son 5 lig maçının 4'ünde ilk yarı en az 2 gol (İY 1.5 ÜST) izledik.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç ve Süper Oran seçenekleriyle iddaa bülteninde yer alan bu karşılaşmayı kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Trabzonspor kazanır" oldu! %49'luk kesim bordo-mavili ekipten Akyazı'da İstanbulspor karşısında 3 puan bekliyor... %19'luk kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol izleyeceğimizi düşünüyor.

MİSLİ.COM YORUMCUSU HALİL DEMİRKAN’IN TERCİHİ

Zirve takibinden kopmak istemeyen Trabzonspor, küme düşme bölgesinde bulunan İstanbulspor'u konuk ediyor. İstanbulspor, geçtiğimiz hafta Ümraniyespor karşısında çok fazla pozisyon vermişti fakat kalelerini gole kapatarak yakaladığı kontralarla galibiyete ulaşmayı başarmışlardı. Trabzonspor'un da fırsatlar bulmasını bekliyorum. Özellikle ilk devrede skor avantajını yakalayana kadar baskısını hissettirecektir. Mücadele için tercihim İY 4.5 korner üstü.