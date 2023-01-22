Trabzonspor - İstanbulspor maçı (CANLI TAKİP)

5-0'lık Alanyaspor mağlubiyetinin ardından Başakşehir'i 1-0 mağlup ederek zirve hattına tutunan, kupada Ümraniyespor engelini 4-1'le aşan ve moral depolayan Trabzonspor , Süper Lig'in 20. haftasında İstanbulspor'u konuk ediyor. 32 puanla 6. sırada yer alan Fırtına, evinde kazanıp seri yakalamak istiyor. Gaziantep FK beraberliğinin ardından Ümraniyespor'u deplasmanda deviren ve 15 puanla 18. basamakta bulunan Fatih Tekke'li İstanbulspor ise zorlu deplasmanda çıkışını sürdürmeye çalışacak.

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanan ve Arda Kardeşler'in yönettiği Trabzonspor-İstanbulspor maçı beIN Sports 1'den naklen yayınlanıyor. Karşılaşmanın canlı skor takibi haberimizde.

MAÇTAN DAKİKALAR:





**

TRABZONSPOR - İSTANBULSPOR 11'LERİ

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Bruno Peres, Bartra, Denswil, Eren Elmalı, Siopis, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı, Djaniny, Maxi Gomez.

İstanbulspor: Jensen, Mehmet, Rroca, Ba, Oğuzhan, Okan, Muammer, Ethemi, Ali, Eze, Topalli.