Trabzonspor, İstanbul’da galibiyet hasretini sonlandırmak istiyor

Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında yarın deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak Trabzonspor, bu sezon İstanbul’da ilk 3 puanını alarak Avrupa kupalarına katılma yolunda bir engeli aşmak istiyor.

Bu sezon bordo-mavililer, İstanbul’da oynadığı 3 lig maçında 2 mağlubiyet, 1 beraberlik alarak galibiyet elde edemedi.

Karadeniz ekibi, hafta içinde İstanbul’da Ziraat Türkiye Kupası’nda da Ümraniyespor’a rövanş maçında 3-1 yenilerek kupadan elendi.

Böylece Trabzonspor, bu sezon İstanbul’da oynadığı 4 resmi maçta 3 mağlubiyet, 1 beraberlik aldı.

Karadeniz ekibi, İstanbul’da oynadığı karşılaşmalarda ligin ilk haftasında Medipol Başakşehir’e deplasmanda 2-0 mağlup oldu, 16. haftada Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldı, 21. haftada da Galatasaray’a 3-1 yenildi.

- 450 günlük hasret

Trabzonspor, İstanbul’da 450 günlük galibiyet hasretine de son vermeye çalışacak.

En son 9 Aralık 2017 tarihinde İstanbul’da Kasımpaşa’yı 3-0 yenerek söz konusu rakipleri karşısında son galibiyetini elde eden Karadeniz ekibi, daha sonra 3 puana hasret kaldı.

Trabzonspor, Kasımpaşa maçının ardından İstanbul’da oynadığı 4 lig maçında 3 mağlubiyet, 1 beraberlik aldı.

Bu sezonun haricinde bordo-mavililer, geçen sezon Kasımpaşa maçının ardından Galatasaray’a 2-1 mağlup olmuştu.

- "Avrupa’da olmak istiyoruz."

Trabzonspor Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Haluk Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligde Göztepe, kupada Ümraniyespor maçının ardından Kasımpaşa ile oynayacakları karşılaşmayla art arda 3 deplasmanı tamamlayacaklarını söyledi.

Göztepe maçında arzu ettikleri sonucu aldıklarını ancak Ümraniyespor kupa karşılaşmasında üzüldüklerini ifade eden Şahin, "Ligi en iyi yerde bitirerek Avrupa kupalarına katılmanın mücadelesini vereceğiz. Bu nedenle Kasımpaşa maçını kayıpsız geçmek istiyoruz." dedi.

Şahin, bu sezon sonunda Avrupa’da olmak istediklerinin altını çizerek, "Bizi yalnız bırakmayan İstanbul’daki taraftarlarımıza da bir galibiyet hediye etmek istiyoruz." ifadesini kullandı.

AA