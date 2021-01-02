Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen taktik ağırlıklı çalışmanın ardından bordo-mavililer Fatih Karagümrük ile oynayacağı maç için İstanbul'a gitti. Türk Hava Yolları’na ait özel bir uçakla saat 16.00 sıralarında Trabzon’dan İstanbul’a hareket eden Trabzonspor kafilesinde 22 futbolcu yer aldı. Tedavisi devam eden Vitor Hugo ise kafileye dahil edilmedi.

Trabzonspor'un İstanbul kafilesinde, "Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler, Arda Akbulut, Hosseini, Edgar le, Campi, Hüseyin Türkmen, Pereira, Serkan Asan, Faruk Can Genç, Marlon, Kamil Ahmet Çörekçi, Flavio, Lewis Baker, Abdulkadir Parmak, Yusuf Sarı, Abdulkadir Ömar, Nwakaeme, Sefa Kınalı,Ekuban, Djaniny ve Afobe" yer aldı.

Fatih Karagümrük - Trabzonspor mücadelesi yarın saat 16.00'da Vodafone Park'ta oynanacak. Mücadeleyi Ali Palabıyık yönetecek.

Gökmen Şahin / TRABZON (İHA)