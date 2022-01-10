Trabzonspor, İstanbul devlerini mat etti!

Süper Lig'in 2021-22 sezonu adeta Trabzonspor'un gövde gösterisiyle geçiyor... Sezon başında Bruno Peres, Marek Hamsik, Gervinho ve Andreas Cornelius gibi tecrübeli yıldızları kadrosuna katan, Avrupa için Beşiktaş 'tan ayrılan Dorukhan Toköz'ü kapan Bordo-Mavililer büyük bir kesim tarafından 'transfer şampiyonu' olarak lanse ediliyordu. Fırtına'nın transferdeki planları sezon içinde de tuttu, Abdullah Avcı'nın öğrencileri galibiyetleri birer birer aldı. Sezonun ilk yarısını en yakın rakibi Konya'nın 7, ezeli rakipleri; Fenerbahçe 'nin 14, Beşiktaş'ın 18 ve Galatasaray 'ın 19 puan önünde lider tamamlayan Karadeniz devi bu süreçte devlerdeki yaprak dökümünü de izledi.

Kouassi, Visca, Puchacz...

15. hafta sonunda Beşiktaş, efsanesi Sergen Yalçın'la yollarını ayırdı, 2 hafta sonra da Fenerbahçe Portekizli hocası Vitor Pereira'nın görevine son verdi. Devre arasına yaklaşılırken, rakiplerde ayrılıklar yaşandı, transfer planlamaları alt üst oldu derken, lider Trabzonspor resmi olarak transfer dönemi açılmadan 3. takviyesini gerçekleştirdi. Fırtına; Jean Kouassi, Edin Visca ve Tymoteusz Puchacz'ı renklerine bağlayarak sezon başındaki gibi gövde gösterisine devam etti, rakipleri ise şimdiye kadar transferde sessiz kaldı. Üstelik bugün de Galatasaray, efsanesi Fatih Terim'le yollarını ayırdığını açıkladı!

Mucizelere bıraktılar

Bordo-Mavililer 20. hafta sonunda rakipleriyle farkı daha da açıp, şampiyonluğa gümbür gümbür yürürken, şimdiden yaptığı 3 transferle işini şova döktü. Ancak Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray gibi İstanbul devleri zirve şansını mucizelere bıraktı, hocasız kaldı, ikinci yarı ve gelecek sezonlara yönelik tek bir umut ışığı yakacak hamle yapmadı.

Atalay Özçelikli



