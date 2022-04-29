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Trabzonspor İspanya'da manşette!

Süper Lig'de şampiyon olmasına sadece 1 puan kalan Trabzonspor'un, şampiyonluk yürüyüşüyle ilgili İspanya’nın Marca gazetesi özel bir haber yayınladı.

29 Nisan 2022, Cuma 09:29 Son Güncelleme:
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Trabzonspor İspanya'da manşette!

Trabzonspor Süper Lig şampiyonluğuna çok yakın’ başlığıyla yayınlanan haberde Galatasaray , Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi favorilere fark attığı belirtilen Karadeniz ekibi için “İstanbul’un statükosunu kırmaya sadece bir adımı kaldı” denildi. Türkiye’de üç büyük kulüp olduğu, Trabzonspor’un ise bu bağlamda diğerlerinden farklılık gösterdiği okuyuculara aktarıldı.

‘Trabzon bir devrimdir’

Haberin içerisinde Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu’nun görüşlerine de yer verildi. Ağaoğlu gazeteye verdiği demeçte “Takımımızda savaşçı oyunculara sahibiz. Medeniyetlerin harmanı bizi karakterize eden misafirperver ve rekabetçi bir hale getiriyor. Trabzon’da başarısızlık kabul edilen bir şey değil. Trabzonspor bir devrimdir. Güce karşı kazanılan zaferi simgeleyen insanıyla özdeşleşmiş bir takımdır” ifadelerini kullandı. (Skorer)

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