Trabzonspor Süper Lig şampiyonluğuna çok yakın’ başlığıyla yayınlanan haberde Galatasaray , Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi favorilere fark attığı belirtilen Karadeniz ekibi için “İstanbul’un statükosunu kırmaya sadece bir adımı kaldı” denildi. Türkiye’de üç büyük kulüp olduğu, Trabzonspor’un ise bu bağlamda diğerlerinden farklılık gösterdiği okuyuculara aktarıldı.

‘Trabzon bir devrimdir’

Haberin içerisinde Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu’nun görüşlerine de yer verildi. Ağaoğlu gazeteye verdiği demeçte “Takımımızda savaşçı oyunculara sahibiz. Medeniyetlerin harmanı bizi karakterize eden misafirperver ve rekabetçi bir hale getiriyor. Trabzon’da başarısızlık kabul edilen bir şey değil. Trabzonspor bir devrimdir. Güce karşı kazanılan zaferi simgeleyen insanıyla özdeşleşmiş bir takımdır” ifadelerini kullandı. (Skorer)