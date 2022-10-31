Trabzonspor imza atıldı: 2027 yılına kadar...

Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan ve bu sezona da şampiyonluk parolasıyla başlayan bordo - mavililer 11 maçta topladığı 21 puanla beşinci sırada yer alıyor.

UEFA Avrupa Ligi'de son hafta öncesi üçüncü sırada yer alan ve gruptan çıkmak şansını son maça bırakan Trabzonspor iç transferde düğmeye bastı.





Daha önce Uğurcan Çakır, Kağan Moradaoğlu, Muhammet Taha Tepe, Serkan Asan, Denswil ve Djaniny ile sözleşme uzatan bordo - mavililerin bir yıldız isimle daha sözleşme uzattığı iddia edildi.

2027'YE KADAR SÖZLEŞME UZATTI

Trabzonspor yönetimi bu sezon henüz beklentileri karşılayamayan Abdülkadir Ömür ile masaya oturdu. Yapılan görüşmelerin ardından bordo-mavili yönetim ile 23 yaşındaki oyuncu arasında 2027 yılına kadar yeni bir sözleşme imzalandı.

Bu sezon Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde 15 maçta forma giyen Abdülkadir Ömür, bu maçlarda bir kez gol sevinci yaşadı. (61 Saat)