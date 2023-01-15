Trabzonspor ilki başardı! Siftah yapıldı...

Süper Lig’deki 4 yenilgisinin tamamını dış sahada yaşayan Trabzonspor , Akyazı’da yıkılmıyor. Fırtına, 5-0’lık Alanya mağlubiyeti sonrası Başakşehir’i konuk ederken, Bakasetas’ın tek golüyle zafere uzandı. Karadeniz ekibi, Akyazı’daki kaybetmeme serisini 34 maça yükseltti. İç sahada son olarak 2021’in Mart ayında Alanyaspor mağlup olan Fırtına, sonrasında çıktığı 34 karşılaşmada 22 galibiyet ve 12 beraberlik elde etti.

677 günlük seri

Tam 677 gündür taraftarı önünde hiçbir lig maçını kaybetmeyen Trabzonspor, bir sonraki lig maçını da Akyazı’da, İstanbulspor’la oynayacak. Karadeniz ekibi, fikstür olarak da avantaja sahip. Fırtına, önündeki 6 lig karşılaşmasının 4’üne iç sahada çıkacak. Hatayspor ve Galatasaray maçları ise deplasmanda.





Bir Yunan yapımı: Bakasetas

Bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 25 resmi maçta 9 gol, 9 asistlik performans gösteren Bakasetas, Başakşehir’i de boş geçmedi. Yunan yıldız, 21. dakikada kaleci Volkan Babacan’ın da hatasıyla topu ağlara gönderdi. Süper Lig kariyerinde ilk kez İstanbul ekibine gol atan Bakasetas, önemli bir istatistiğe imza attı. Bakasetas, 2019-2020 sezonundan bu yana en fazla takıma gol atan iki oyuncudan biri. Tam 19 farklı ekibin filelerini havalandıran Bakasetas’ı, Trabzonspor’un eski yıldızı Nwakaeme (19) izliyor.

Volkan'dan büyük hata

Başakşehir’in kalecisi Volkan Babacan, Bakasetas’ın golünde büyükbir hataya imza attı. Yunan yıldızın sert şutunda, tecrübeli eldivenin kucaklamaya çalıştığı top bacak arasından geçti ve ağlara gitti. Gol sonrası büyük üzüntü yaşayan Volkan’a takım arkadaşları moral vermeye çalıştı.





Trezeguet'ten yanlış tercihler

Fırtına’nın en önemli hücum kozlarından biri olan Trezeguet, Başakşehir maçında oldukça etkisiz kaldı. Mısırlı yıldız, savunma arkasına atılan toplarda önemli fırsatlar yakalamasına rağmen, hep yanlış tercihlerde bulundu. Pas atacağı yerde şut çeken, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonlarda da pas deneyen Trezeguet, Trabzonspor’un maçı erken koparamamasının en önemli nedenlerindendi.

Başakşehir'e karşı siftah

Akyazı’da kaybetmeme alışkanlığını sürdüren Trabzonspor, aynı zamanda kötü bir seriye de son verdi. Yeni stadında Başakşehir’i konuk ettiği 6 lig maçının hiçbirini kazanamayan ve bu karşılaşmalarda 3 yenilgi ile 3 beraberlik alan Trabzonspor, Başakşehir’i ilk kez Akyazı’da yendi. Öte yandan ikitakımın ligdeki son 15 maçlık karşılaşmasında, Trabzonspor ikinci galibiyetini almış oldu.



