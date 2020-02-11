Trabzonspor ilk kez şampiyonluk oranlarında favori

Süper Lig'de 21.hafta sonunda Demri Grup Sivasspor 42 puanla lider konumda bulunurken maç eksiği ile ikinci sırada yer alan Trabzonspor 41 puana sahip. Bordo-mavili takım, dün açıklanan oranlarla bu sezon ilk kez iddaa risk yönetimi tarafından şampiyonluğun en güçlü adayı ilan edildi. Trabzonspor'a açıklanan güncel şampiyonluk oranı 3,25 olarak açıklanırken bordo-mavili takım sezona 15.00 oran ile başlamıştı. Trabzonspor aynı zamanda şampiyonluk uzun vadeli bahisleri açıldığından beri ilk kez favori konumuna geldi.

İŞTE GÜNCEL ŞAMPİYONLUK ORANLARI

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Süper Lig'de sezona Fenerbahçe 2.55, Galatasaray 2.75, Beşiktaş 3.80 ve Trabzonspor 15.00 oran ile başlamıştı. Sezon içinde müthiş değişimler yaşanan şampiyonluk oranları grafiğinde Fenerbahçe uzun süre favoriler arasında yer alırken Galatasaray son dönemde yaptığı çıkış ile 8.00 değerlerine gelen oranını 5.00'e kadar düşürdü.

FANATİK ÖZEL - Süper Lig'de bu sezon iddaa risk yönetimi tarafından Trabzonspor, Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'a açılan şampiyonluk oranlarının tamamı ->







