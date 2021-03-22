Trabzonspor, ilk 3 için umutlandı

Söz konusu haftada ilk üçte yer alan takımlardan Galatasaray’ın kaybetmesi, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın da haftayı beraberlikle tamamlamaları Spor Toto Süper Lig’de 55 puanla 4’üncü sırada yer alan bordo-mavililerin iştahını artırdı.

FIRSATI DEĞERLENDİRMEK İSTİYORLAR

Milli aranın ardından Sivas deplasmanına gidecek olan Trabzonspor, 4 günlük izin yaparak önce dinlenecek, ardından ise perşembe günü çalışmalara başlayarak eksik giderecek. Teknik direktör Abdullah Avcı’nın üst sıralarda yaşanan ve kalan 10 haftada yaşanabilecek olası kayıplara dikkat çekerek fırsatları iyi değerlendirme noktasında öğrencileriyle bir toplantı yaptığı ve zirvenin yeniden şekillenebileceğini vurguladığı kaydedildi.

GEÇEN YILIN 6 PUAN GERİSİNDE

Bu arada ilk 8 haftada 6 puan toplayarak lige tarihinin en kötü başlangıçlarından birini yapan ancak teknik direktör Abdullah Avcı’nın göreve gelmesiyle toparlanıp 4’üncülüğe kadar yükselen bordo-mavililer, 30 maçlık performanslar dikkate alındığında geçen senenin 6 puan gerisinde kaldı. Kötü başladığı sezonda iyi toparlanan Trabzonspor, milli aranın ardından oynayacağı Demir Grup Sivasspor maçını da kazanırsa, ikinci sırada tamamladığı geçen sezonki performansına kıyasla puan farkını 4’e indirecek.

DHA