Trabzonspor Kulübü'nde teknik direktör Ünal Karaman ile yolların ayrılması futbol dünyasında şok etkisi yarattı.

Bordo-mavili takım ile sezonun ilk yarısını 32 puanla 3. sırada tamamlayan Ünal Karaman, takımdan ayrıldı. Trabzonspor, lider Sivasspor'un 5 puan gerisinde yer alıyor.

İşte, futbolculuk kariyerinin ardından futbol dünyasında antrenör ve teknik direktör olarak kariyerine devam eden Ünal Karaman hakkında merak edilenler...



