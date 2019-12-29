Trabzonspor ile yollarını ayıran Ünal Karaman'ın kariyeri...
Trabzonspor, Teknik Direktör Ünal Karaman ile yollarını ayırdı. Futbolculuk kariyerinde ilk kez bu takımda, üstelik 2. Lig’de oynarken Türkiye Millî Futbol Takımı formasını giyen Ünal Karaman, kariyerini uzun yıllar Trabzonspor’da sürdürdü. İşte Ünal Karaman’ın hayatı…
Trabzonspor Kulübü'nde teknik direktör Ünal Karaman ile yolların ayrılması futbol dünyasında şok etkisi yarattı.
Bordo-mavili takım ile sezonun ilk yarısını 32 puanla 3. sırada tamamlayan Ünal Karaman, takımdan ayrıldı. Trabzonspor, lider Sivasspor'un 5 puan gerisinde yer alıyor.
İşte, futbolculuk kariyerinin ardından futbol dünyasında antrenör ve teknik direktör olarak kariyerine devam eden Ünal Karaman hakkında merak edilenler...