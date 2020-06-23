Trabzonspor ile Misli.com arasında dev anlaşma

Ahmet Ağaoğlu ve yönetimi göreve geldikten sonra önemli sponsorluk anlaşmaları yapan Trabzonspor, örnek bir anlaşmaya daha imza attı. Bordo-Mavililer, bahis platformunun lider firması Misli.com ile el sıkıştı. Artık Karadeniz ekibinin satışa sunduğu maskelerde Misli.com yer alacak. Anlaşmanın detayları, Trabzonspor Kulübü tarafından Kamu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirildi. Açıklamada şöyle denildi: “Varılan anlaşma uyarınca, ertelenen 2019/20 sezonu sonuna kadar, Misli Elektronik Şans Oyunları ve Yayıncılık A.Ş., maske sponsorluğu ve sözleşme kapsamındaki diğer reklam haklarının kullanılması karşılığında, Şirketimize, 800.000.-TL + KDV ödeyecektir”

Başkan Ahmet Ağaoğlu, Alanya deplasmanında Misli.com yazılı yeni maskeyi kullandı.

Taraftarlardan büyük ilgi

Alanyaspor deplasmanında Bordo- Mavili kulübün yöneticileri, teknik heyeti ve futbolcuları yeni maskeleri takarken, taraftarların da satışa sunulacak maskelere büyük ilgi göstermesi bekleniyor. Örnek bir anlaşmaya imza atan Trabzonspor, Iddaa’da hem Süper Lig’in hem de Türkiye Kupası’nın şampiyonluk favorisi olarak gösteriliyor.