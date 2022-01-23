Trabzonspor ile Galatasaray arasında büyük fark!

Süper Lig'de zorlu günler geçiren Galatasaray , sahasında oynadığı ve 84 dakikasını önde götürdüğü Trabzonspor maçını 2-1 kaybetti. Bordo mavililer, rakibi karşısında son dakikalarda yapılan hataları affetmedi NEF Stadı'ndan 3 puanla ayrıldı.

Bu galibiyet sonrasında Trabzonspor, liderliğini sürdürürek puanını 54'e yükseltti. Bordo mavililerin en yakın takipçisi Konyaspor ile arasındaki puan farkı 9 olarak devam etti.

Galatasaray ise 27 puanla 15. sırada kaldı. 23. hafta sonunda sarı kırmızılı takım düşme hattına yakın bir konumda olmayı sürdürdü.

Trabzonspor'un bu galibiyeti sonrasında Galatasaray'la arasındaki puan farkı 27 oldu.