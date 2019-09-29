Trabzonspor ile Beşiktaş, kritik mücadelede karşı karşıya!

Galatasaray-Fenerbahçe arasındaki nefes kesen mücadelenin ardından Süper Lig’de heyecan bu akşam da sürecek. Bu sezon şu ana kadar aldıkları sonuçlarla taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan ve bir an önce kazanarak çıkışa geçmek isteyen iki ekip, kozlarını Medical Park Stadı’nda paylaşacak.

Saat 19.00’da Trabzonspor, sahasında Beşiktaş’ı ağırlayacak.

Ev sahibi, çıktığı son 5 resmi sınavında galibiyet yüzü göremezken, bu süreçte 3 mağlubiyet ve 2 beraberlik yaşadı. Ligdeki yenilmezlik serisi Sivas’ta 2-1’lik mağlubiyetle sona eren Karadeniz temsilcisinde teknik direktörü Ünal Karaman, eksik oyuncularının yokluğuna rağmen bu maçtan 3 puanla ayrılarak, rahat bir nefes almanın planlarını yapıyor.

93. kez ligde rakipler

Diğer tarafta Abdullah Avcı yönetiminde son 3 resmi sınavında 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik elde eden Siyah-Beyazlılar, taraftarıyla tekrar bütünleşmek adına zorlu deplasmanda evine zaferle dönmeyi umut ediyor. Bir yandan olağanüstü seçim sürecine giren diğer taraftan futbolda henüz beklentilerin altında kalan Kara Kartal’da Avcı, Trabzon mücadelesine yeni bir sayfa açmak adına çok önem veriyor.

Bu akşamki 90 dakikanın ardından kazananın, çok şeyi hanesine yazdıracağına kesin gözüyle bakılıyor.

İki takım bugüne kadar ligde 92 kez karşı karşıya geldi. Beşiktaş 36, Trabzon 33 kez kazanırken, 23 mücadele de beraberlikle sonuçlandı.