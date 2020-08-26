Trabzonspor ile Beşiktaş ilk hafta kaç kez karşılaştı?
Süper Lig'de 2020-2021 sezonunda fikstür çekimi tamamlanırken ilk hafta dev bir karşılaşmaya sahne olacak. Trabzonspor sezonun ilk haftasında Beşiktaş ile evinde karşılaşacak. En son 2013-14 sezonunda iki takım ilk hafta maç yapmıştı. Toplamda ise ezeli iki rakip daha önce 2.kez sezonun açılış maçında eşleşmişti
Süper Lig'de 2020-2021 sezonunda fikstür çekimi tamamlanırken ilk hafta dev bir karşılaşmaya sahne olacak. Trabzonspor sezonun ilk haftasında Beşiktaş ile evinde karşılaşacak. Ezeli iki rakip daha önce 2.kez sezonun açılış maçında eşleşmişti. 2001-02 sezonunda Trabzonspor ilk hafta deplasmanda Beşiktaş'ı 2-1 yenerken 2013-14 sezonunda bu kez Beşiktaş evinde rakibini 2-0 yenmişti