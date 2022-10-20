Trabzonspor için kritik iki maç!

Son iki haftayı beraberliklerle kapatan Trabzonspor ’da teknik direktör Abdullah Avcı, zirve hesabını yaptı. 10 maç sonunda topladığı 18 puanla zirvenin 3 puan gerisinde yer alan Bordo-Mavililer’in hocası, içeride oynayacakları 2 maça mutlak galibiyet hedefiyle bakıyor. Son haftalarda çıkış içerisinde olan Sivasspor ’u eli boş yollamak isteyen Avcı, aynı şekilde yine üst üste taraftarı önünde oynayacağı Konyaspor müsabakasını da kazanıp zirveye yerleşebileceğini düşünüyor. Oyuncularını bu iki maça konsantre etmeye çalışan deneyimli teknik adamın dünkü idman öncesinde yaptığı toplantıda da bu konuya vurguda bulunduğu ifade edildi.

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‘İstediğimiz yerde olacağız’

Takıma, “Hep beraber bir geçiş süreci içerisindeyiz” diyen Avcı’nın, “Bu süreci en az yarayla atlatmak hedefimiz. Eleştirilere kulağınızı tıkayın, çünkü hedeflediğimiz liderliğin sadece 3 puan gerisindeyiz ve rakiplerimizin birbirleriyle oynacağı iki haftada tamamen ipleri elimize alabileceğimiz iki maça çıkacağız. Önce Sivasspor, ardından da Konyaspor... İki maçı da taraftarımızın desteğiyle oynayacağız, kazanıp onlara 6 puanı hediye ederken Dünya Kupası arasına da istediğimiz yerde gireceğiz. Tek düşüncemiz bu. Herkes ona göre çalışsın” sözleriyle oyuncularını motive ettiği ifade edildi.

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Erken gollere uyarı

Trabzonspor bu sezon Süper Lig maçlarında ortalama dakika olarak ilk golünü 15.3’le en erken yiyen takım konumunda. Takım savunmasına yoğunlaşan Abdullah Avcı’nın da bu konu üzerine oyunculara uyarı yaptığı ifade ediliyor. Sivasspor karşısında özellikle defans ve orta saha oyuncularına yönelik kompakt savunma çalışması üzerinde durduğu öğrenildi.

Hamsik sakatlandı

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde saat 18.00’de yapılan idmana daha önce Liverpool’da Jürgen Klopp’un ekibinde çalışan ve Bordo- Mavililer'in Avusturya kampında 4 gün eğitim veren taç antrenörü Thomas Gronnemark da katıldı. Trabzon’da ilk kez idmana katılan ve Gronnemark futbolcularla taç atışı çalıştı. İdman sırasında takımın yıldızlarından Marek Hamsik, ayak bileğine aldığı darbe sonucu sakatlık yaşadı. Sağlık ekiplerinin saha kenarında müdahale ettiği Slovak oyuncu sonrasında idmana ara verdi.



