Trabzonspor için yeni rekor

Trabzonspor, tarihinin en uzun liderlik serisini bugün yakalayacak. Bordo- Mavililer aynı zamanda ligin en fazla puan farkıyla şampiyonluk yaşayan takımı olmak istiyor... Fırtına 1979-1980’de 28 hafta boyunca zirvede kalmıştı. Abdullah Avcı ve öğrencileri, Hatay’da sonuç ne olursa olsun bugün o rekoru egale edecek.

Kalan 2 maç sonunda da liderlik serisi 30 haftaya çıkacak. Lig tarihinde en fazla puan farkıyla şampiyonluğa ulaşan takım ise Galatasaray . Sarı- Kırmızılılar, 1987-1988 sezonunda 90 puanla mutlu sona ulaşıp, ikinci sıradaki Beşiktaş 78 puanda kalmıştı. Aradaki 12 puan, şimdiye dek şampiyonla en yakın takipçisi arasındaki en yüksek fark olarak tarihe geçti. Bitime 3 hafta kala şampiyon Trabzonspor ile 2. Fenerbahçe ’nin arasındaki fark 9 puan.