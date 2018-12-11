Trabzonspor için tarihi fırsat

2010-2011’den beri ligde zirvenin hep uzağında kalan Trabzonspor, 3 büyük rakibine karşı da o sezondan bu yana üst üste galibiyetler alamıyor. Bu haftaki Beşiktaş maçı ise Bordo- Mavililer için büyük bir fırsat... Öyle ki Galatasaray ve Fenerbahçe’yi Akyazı’da mağlup etmeyi başaran Fırtına, pazar günü Beşiktaş’ı da devirmesi durumunda 8 sezon sonra bir ilki başaracak.

Trabzonspor, en son 2010-2011 sezonunda 3 büyük rakibini de mağlup etmişti. Ligde 3 haftadır kazanan ve zirveye yaklaşan Trabzonspor, 4. haftada Galatasaray’ı 4-0, 13. haftada ise Fenerbahçe’yi 2-1’lik skorlarla yendi. Bordo-Mavililer, 2010-2011 sezonunun ilk yarısında da Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray’ı dize getirmişti.

Hedef 31 puan...

Ünal Karaman ve öğrencilerinin tek hedefi, ligin ilk yarısını kayıpsız şekilde tamamlamak. Önce Beşiktaş’ı deplasmanda yıkmak isteyen Trabzonspor, ilk devrenin son maçında ise Rizespor’u Medical Park Stadı’nda konuk edecek. Bordo-Mavililer iki maçtan da galibiyet ile ayrılırsa, ilk yarıyı 31 puanla tamamlayacak.