Trabzonspor için sürpriz transfer iddiası!

Ara transfer döneminde kadrosuna 1-2 takviye yapmayı planlayan Trabzonspor için sürpriz bir isim yazıldı: Adrian Gheorghe Şut... Romanya basını, FCSB’nin genç orta saha oyuncusuyla Bordo-Mavililer’in uzun süredir ilgilendiğini ve resmi teklif yapmaya hazırlandığını vurguladı.

FCSB’nin ise bonservis bedeli olarak 3 milyon Euro talep edeceği belirtildi. 23 yaşındaki Şut, orta sahanın merkezinde görev yaparken, her iki ayağını da kullanıyor ve 1.86 boyunda. Hava toplarında da etkili olan Rumen oyuncunun kulübüyle sözleşmesi Haziran’da sona eriyor.

Artı 1 kontenjanına uyuyor

Adrian Şut 1999 doğumlu olduğu için artı 1 yabancı kontenjanı boş olan Trabzonspor’un mevcut kadrodan herhangi bir yabancı oyuncu göndermesine gerek yok. Bilindiği üzere TFF tarafından kulüplere 14 yabancı hakkı tanınırken, 1 oyuncunun 1998 doğumludan küçük olması şart.

Batuhan Kör’e yakın takip

Bordo-Mavililer’in kiralık gönderdiği isimlerden biri olan Batuhan Kör, Manisa FK’da sergilediği futbolla alkış alıyor. Genç forvet, geridekalan14 maçın 9’unda görev yaparken, Adem Büyük’le birlikte Ege ekibinin en skorer ismi konumunda. Batuhan, 3gol, 1 asistlik performans ortaya koydu. 21 yaşındaki oyuncunun sezon bittikten sonra Trabzonspor’a dönmesi ve yaz kampında mutlaka şans bulması bekleniyor.

Edgar’ın tercihi Vitesse oldu

Sezon başında Trabzonspor’a dönmek için haftalarca bekleyen Edgar IE, sonrasında hiçbir kulüple anlaşmamıştı. Bonservisi elinde bulunan ve Süper Lig’den bazı takımların istediği Portekizli futbolcunun tercihi, Hollanda oldu. Edgar, Vitesse ile anlaşmaya varırken, kısa zamanda resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor. Başarılı futbolcu, sakatlık yaşamadan önce geçtiğimiz sezonun ilk yarısında Trabzonspor’da müthiş bir performans sergilemişti.

‘Kulüpten ayrılmak benim kararımdı’

6 milyon Euro bonservis bedeliyle eski kulübü Kopenhag’a geri dönen Cornelius, ayrılık süreciyle ilgili konuştu. Danimarka Milli Takımı ile Dünya Kupası’nda bulunan yıldız forvet, “Kulüpten ayrılmak tamamen benim kararımdı. Kişisel bir karardı ve futbol gerçekleriyle ilgili değildi. Ailevi sebeplerden dolayı Kopenhag’a döndüm. Trabzonspor da buna saygı duydu. Orada harika bir zaman geçirdim, takım olarak çok önemli işlere imza attık” ifadelerini kullandı.