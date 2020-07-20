Trabzonspor için son hedef Ziraat Türkiye Kupası

Yıllar sonra şampiyonluğa ilk kez bu kadar çok yaklaşan Trabzonspor’da umutlar dün sona erdi. Konyaspor mücadelesine kadar çıktığı son 5 lig maçında 1 galibiyet alabilen Fırtına, mucize için sahadaydı. Hedef önce kazanmak sonrasında ise Başakşehir’in takılmasıydı. Bordo-Mavililer, kümede kalma mücadelesi veren rakibini 3-1 öne geçmesine rağmen deviremedi. Başakşehir kazanıp bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Bu sonucun ardından Karadeniz ekibinde tüm gözler Türkiye Kupası’na çevrildi. Bordo- Mavililer, 29 Temmuz Çarşamba günü saat 21.30’da Alanyaspor ile finalde kozlarını paylaşacak.

Fırtına için rövanş

Atatürk Olimpiyat Stadı’ndaki maçta rakibini devirmeye odaklanan Trabzonspor, en azından taraftarına 10 yıl sonra Türkiye Kupası sevinci yaşatmak istiyor. Bu karşılaşma aynı zamanda Fırtına için rövanş anlamına geliyor. Çünkü Trabzonspor, 28. haftadaki maçta Alanyaspor ile 2-2 berabere kalmış ve o kayıp şampiyonluk mücadelesini direkt olarak etkilemişti.