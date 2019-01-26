Trabzonspor için Serhat Taşdemir iddiası

FIFA’dan gelen transfer yasağı nedeniyle devre arasında kadrosuna oyuncu katamayan Trabzonspor’un, yaz dönemi için oyuncu arayışlarına başladığı vurgulandı.
Azerbaycan’ın önemli spor sitelerinden Azerisport, Bordo-Mavili ekibin İngiltere Ulusal Ligi takımlarından AFC Fylde’de forma giyen 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Serhat Taşdemir’i yaz aylarında transfer etmek istediğini iddia etti.
Haberde, Azerbaycan U9 Milli Takımı’nda da forma giyen genç oyuncunun da Türkiye’ye gelmeye sıcak baktığı öne sürüldü.