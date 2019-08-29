'Trabzonspor için şampiyonluk neden olmasın'

Trabzonspor bıraktığı yerden devam ediyor. Yusuf Yazıcısatıldı. Yeniler çabuk uyum sağladı. Bir de John Obi Mikel ile Daniel Sturridge’in bu takıma katılacağı düşünülürse, Karadeniz ’de yıllar sonra özlenen şampiyonluk şarkıları söylenebilir mi?

Mehmet Demirkol: Bu sene her şeyi yapabilirler. Şampiyonluk yarışında olmamaları sürpriz olur.

Cem Dizdar: Sağlam temeller üzerinde yükselen bir takım. İlk 4 içinde kalacakları kesin.

Ali Ece: Heyecan ile mantığı dengelerlerse, şampiyonluk iddiaları daha güçlü olacaktır.

Deniz Çoban: ‘Şampiyonluk şarkısı’ için erken ama 'Neden olmasın’ dedirtecek imkanlar var.

Mehmet Demirkol: Her şeyi yapabilirler

Trabzonspor ligin en sempatik kadrosu. Ünal Karaman’ın performansı da kendi açımdan muhteşem bir yanılgı. Geçen sene başındaki kaostan büyük teknik adam adayı olarak çıktı. Meslek hayatının en üst noktasında. Abdulkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Sosa Pereira ve Novak’la harika bir ekip oldu. Zaman zaman alan paylaşımında sorun yaşasalar ve stoperlerle kopmalar olsa da standartları yüksek. Öndeki hareketli dörtlü birbirlerini anlıyor. Hız, pas sorunu yok. Yaratıcılık var.

‘İyi yoldalar’

Sturrigde ve Obi Mikel nerede oynayacak diye sorar duruma geldiyseniz iyi yoldasınız demektir. Malatya maçında verilen mesaj ise belki daha önemli. Yorgunluk ve rakibin gücü sebebiyle oyunu oturtamadılar belki ama kırılmamayı başardılar. Mental olarak sağlam bir ekip olduklarını gösterdiler. Bu sene her şeyi yapabilirler. Şampiyonluk yarışında olmamaları sürpriz olur.

Cem Dizdar: Algıyı değiştirdiler

Trabzonspor geçen sezon attığı temeller üzerinde güvenle yükselen bir takım. Gençleştirilmiş kadroların yerli/yabancı gibi anlamsız ayrımlara girilmeden neler yapabileceğini tüm ülkeye gösteriyorlar. Kadro genişledi, çeşitlendi. Geçmişteki ‘baş edilebilir takım’ görüntüsünü silip attılar. Golün her türlüsünü - uzaktan, yakından, ayakla, kafayla - atabiliyorlar. Gelişme çizgileri ülke ortalamasının üzerinde.

‘Yıldızlar problem çözer’

Sosa hariç neredeyse her pozisyonda alternatif oyuncuları var. Maçları son ana kadar aynı titizlik, kararlılık ve neşe içinde oynuyorlar. Obi Mikel ve Sturridge gibi iki tecrübeli tanınmışı da kattılar kadroya. Zaman zaman bazı problemlerin çözümünde onlardan da fayda sağlayacaklardır. Söz dönüp dolaşıp Trabzon’a geldiğine en sık karşılaştığım soru; “O sene bu sene mi?” Bu sene mi bilmem ama eminim ki harcamaları ölçüsünde ligin en ayrıksı takımı onlar olacak. Öngörüm şu ki ilk dört içinde kalacaklar ama bu bir mi olur dört mü onu zaman ve sezon içindeki gelişmeler gösterecek.

Ali Ece: Heyecan ve mantık

Yeniler hem isabetli transferler hem de Ünal Karaman’ın teknik direktörlük katkısı adaptasyon süreçlerini kısaltıyor. Trabzonspor’un camia olarak şampiyonluk heyecanı ile şampiyonluk mantığını dengelemesi gerekiyor. Bunu başardıkları ölçüde şampiyonluk iddiaları daha güçlü olacaktır.

Deniz Çoban: Futbolu göz dolduruyor

Trabzonspor için Yusuf büyük kayıp ancak şu ana kadar yokluğu da hissedilmedi. Futbolu beğeni toplayan bir Trabzonspor var. “Şampiyonluk şarkısı söylenir” demek için elbette çok erken bir zamandayız ama “Neden olmasın?” diyebilecek kadar da elimizde imkân var. Trabzonspor’un Avrupa Kupası maçları nedeniyle erken başladığı hazırlıklar sayesinde uyumu yakaladığı açık. Ünal Karaman liderliğindeki takımda büyük ivmelenme olduğunu herkes görüyor.

Fener maçı ilginç olacak

Bu hafta Kadıköy’de Trabzonspor’un daha fazlasını yapıp yapamayacağını göreceğiz. Şöyle düşünüyorum da: “Sağ bekte Ozan Tufan, sol bekte Dirar, stoperde Jailson ile oynayan Fenerbahçe defansı; Sörloth’lu, Sturridge’li, Sosa’lı, Nwakaeme’li, Abdülkadir Ömür’lü, Mikel’li Trabzonspor hücumlarını karşılayacak. Gerçekten ilginç maç olacak!



