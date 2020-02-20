Trabzonspor için şampiyonluğun anahtarı deplasmanda

1 maçı eksik 44 puanla zirvede yer alan Trabzonspor’un kalan fikstürü oldukça zor. Çünkü Bordo-Mavililer, ertelenen Yeni Malatyaspor mücadelesinde birlikte tam 8 deplasmana çıkacak. 5’ini evinde oynayacak.

Bu hafta Beşiktaş’a konuk olacak Fırtına, 25. haftada Gaziantep’e gidecek. 27 ve 28. haftalarda üst üste dış sahada mücadele edecek Bordo-Mavililer, sırasıyla Göztepe ve Alanya ile kozlarını paylaşacak. 30. haftada şampiyonluk yarışındaki rakibi Galatasaray ile İstanbul’da kırılma maçına çıkacak Karadeniz ekibi; 32. haftada Denizli, son maçta da Kayserispor’la karşılaşacak.

Ertelenen Malatya deplasmanının tarihi ise henüz TFF tarafından açıklanmış değil.

En son 150 gün önce...

Her ne kadar deplasman maçları zor olsa da, Trabzonspor bu sezon dış saha performansıyla dikkat çekiyor. 9 deplasmandan 5 galibiyet, 3 beraberlik çıkartan Fırtına sadece 1 kez yenildi, 18 puan topladı. Ligin en iyi dış saha puan ortalamasına sahip takımı konumundaki Trabzonspor, son yenilgisini 150 gün önce Sivas’ta aldı.