Trabzonspor için Mert Müldür iddiası! Kiralama formülü

İtalyan basınından flaş bir iddia geldi. Serie A ekiplerinden Sassuolo'nun formasını giyen ve 25 kişilik kadroda yer almayan Mert Müldür için Trabzonspor 'un devreye girdiği öne sürüldü.

Kiralama formülü

Bordo-Mavili kulübün 2 yıllık kontratı kalan 23 yaşındaki sağ bek için satın alma opsiyonu ile kiralama formülüne başvurabileceği belirtildi. Karadeniz ekibi, Dorukhan Toköz'ün sakatlığı sonrasında bu bölge için arayışlara başlamıştı.

Ameliyat oldu

Ağustos ayında Sassuolo'nun Juventus ile oynadığı maçta sakatlanarak sedye ile oyundan çıkmak zorunda kalan Milli futbolcu Mert Müldür'ün sağ ayak bileğinde kırık saptandığı açıklanmış ve başarılı futbolcu ameliyat olmuştu.