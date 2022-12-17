Trabzonspor için kırılma anı! Kaderi belli olacak

Trabzonspor , Ziraat Türkiye Kupası'nda karşılaşacağı Samsunspor maçı hazırlıklarını tesislerinde sürdürürken, diğer taraftan ise Teknik Direktör Abdullah Avcı ve kurmayları lig planlaması yapıyor.

Motivasyon konuşmalarına devam

Kasımpaşa ile oynanan hazırlık müsabakasında bireysel performanslara dikkat çeken Avcı, antrenmanlarda ise oyuncularına yönelik motivasyon konuşmalarına devam ediyor. Resmi maçların başlamasına kısa bir süre kala oyuncularını mental olarak zorlu trafiğe hazırlayan tecrübeli teknik adam, bire bir yaptığı konuşmalarla da sonuç almayı hedefliyor. Abdullah Avcı, takımın neşesini artırma noktasında ise önemli bir mesafe aldı.

Hedefleri belirledi

Kurduğu iletişim sayesinde birçok sorunun üstesinden gelen Avcı, yaptığı motivasyon konuşmalarıyla da oyuncularına olan güvenini dile getirdi. Kısa vadede hedef belirleyen tecrübeli çalıştırıcı, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynayacakları Samsunspor maçının önemini belirtirken, Spor Toto Süper Lig 'de ise konuk edecekleri Fenerbahçe maçının hedef ilerleme noktasında büyük bir güç ve motivasyon sağlayacağına vurgu yapıyor.

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Yine Fener yine keder!

Süper Lig’in ilk bölümünde dalgalı bir performans ortaya koyan Trabzonspor, buna rağmen lider Fenerbahçe’nin sadece 6 puan gerisinde Dünya Kupası arasına girdi. 1.5 aylık molada yoğun tempoda çalışan Bordo-Mavililer, 24 Aralık Cumartesi günü Sarı-Lacivertliler’i Akyazı’da konuk edecek. Fenerbahçe ile son yıllarda hep kritik maçlara çıkan Fırtına, geçtiğimiz sezon 9. haftadaki derbiyi 3-1 kazanıp liderlik koltuğuna oturmuş ve devamında zirveyi hiç bırakmadan şampiyonluğa ulaşmıştı. Karadeniz ekibi, önümüzdeki hafta oynanacak Fenerbahçe maçını yine bir kader sınavı olarak görüyor. Trabzonspor, Akyazı’da Fenerbahçe’yi devirmesi durumunda farkı 3 puana düşürecek ve rüzgarı arkasına alacak.

İstatistikler ‘Fırtına’ diyor

Teknik direktör Abdullah Avcı her ne kadar ‘sezon uzun, daha oynanacak çok maç var’ dese de, Fenerbahçe maçını tarihi fırsat olarak görüyor. Tecrübeli çalıştırıcı, tüm planlarını zafer üzerine kuruyor. İstatistikler de Fırtına’yı avantajlı kılıyor. Öyle ki taraflar arasında oynanan son 13 resmi maçın sadece 2’sini Trabzonspor kaybetti. Karadeniz ekibi 5 galibiyet alırken, 6 maç beraberlikle sona erdi.

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Larsen geri döndü

Maxi Gomez’in ardından Fırtına’nın bir diğer Milli oyuncusu Stryger Larsen de takıma katıldı. Danimarka Milli Takımı ile Dünya Kupası’na giden ancak Katar’daki turnuvada forma şansı bulamayan tecrübeli futbolcu, dünkü çalışmada yer aldı. Hazırlık maçlarında sağ bekte genellikle Bruno Peres’i kullanan Abdullah Avcı, lisansı aktif olmadığı için ligde 5 maçlık periyotta yine Larsen’le devam edecek. Bir diğer alternatif ise Hüseyin Türkmen.

Yusuf ve Djaniny geri sayımda

Sakatlıkları nedeniyle Antalya kampında takımla çalışamayan Djaniny ve Yusuf Yazıcı, yavaş yavaş geri dönüyor. Kas sakatlığı yaşayan iki yıldızın, önümüzdeki hafta cumartesi günü oynanacak Fenerbahçe mücadelesine kadar hazır hale gelmeleri bekleniyor. Abdullah Avcı’nın bu iki ismi kadroya alıp almayacağı merak konusu. Kampta takımdan uzak kalan Lahtimi ise ekstra çalışmalarla hocasının gözüne girmek istiyor