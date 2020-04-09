'Trabzonspor için kesinlikle Mensah!'

Futbola tekrar dönmek için çeşitli tarihlerin konuşulduğu şu dönemde kulüpler de boş durmuyor. Haklı olarak bu boşlukta geleceğe dönük planlamalar yapıyorlar. Tabii ki bu planlamanın içinde kadro mühendisliği çok önemli. Trabzonspor özelinde baktığımızda lider konumdaki Karadeniz ekibinde orta alanda kritik kararlar alınabilir. Kayserisporlu Mensah’ın ismini bir çok kulübün listesinde gördük. Sorduğunuz soruya da cevabım ‘Mensah’ olacak.

Alyapıdan bile dolabilir

‘Niye?’ derseniz, Trabzonspor kadrosunda Ndiaye’nin yerini doldurabilecek düzeyde isimler var. Üstelik Senegalli yıldızın, 2 sene öneki görüntüsünde olmadığını da kabul etmek gerekir. Yani çok koşan, mücadele eden oyuncu tipi bulmak nispeten kolay. Hatta bazı mevkiilerden devşirme bile yapabilirsiniz. Üstelik güçlü altyapıdan gençler de bulmak mümkün. Bordo-Mavili kulübün yakın geçmişinde, verilen şansı çok iyi değerlendiren isimler var. Devamı da mutlaka gelecektir.

Sosa’yı da rahatlatır

Mensah ise çok farklı bir isim. Belki aksini düşünenler, Türkiye serüveni için bal yapmayan arı diyebilirler. Ama bu kalitenin, bana göre iyi bir 11’de gerçek yeteneklerini sergileyeceğini düşünüyorum. Yani, lig sonuncusu Kayserispor’da dahi çıktığı 20 maçta 3 gol, 8 asistlik skor katkısı sağlayan Mensah, Trabzonspor gibi bir takımda çok daha iyisini yapacaktır. Öte yandan Mensah transferi bir taraftan da Sosa’nın ilerleyen yaşını düşünürsek, kulübün elini de fazlasıyla güçlendirir. Bununanlamı Sosa’yı dışlamak ya da pazarlık gücünü zayıflatmak değil, hem Arjantinli’yi saha içinde desteklemek hem de alternatifini yaratmak demek.