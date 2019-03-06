Trabzonspor için kaçan balık büyük oldu

Trabzonspor’da son dakikalarda gol yeme hastalığı adeta kronikleşti! Bordo-Mavililer, Ankaragücü, Bursa ve Beşiktaş’ın ardından Kasımpaşa karşısında da aynı kâbusu yaşadı. Bu 4 maçta 8 puanlık kayıp olmasaydı, Trabzonspor lig 2.’si Galatasaray’ın 1 puan arkasındaydı.

06 Mart 2019, Çarşamba 06:10
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Trabzonspor için kaçan balık büyük oldu

Ligin ikinci yarısında istikrarsız bir performans ortaya koyan Trabzonspor, bu sezon en büyük sorunu ise skoru koruma konusunda yaşıyor.

Bordo-Mavililer, ligdeki hemen her karşılaşmaya fırtına gibi başlıyor ancak ikinci yarılarda ciddi düşüş meydana geliyor. Son olarak Kasımpaşa maçında devreyi 2-0 önde kapatan Karadeniz ekibi, ikinci devrede kalesinde iki gol gördü. Skoru 2-2’ye getiren penaltı golü 90. dakikada geldi.

Daha önce benzer senaryo Ankaragücü, Bursaspor ve Beşiktaş karşısında da yaşandı. Ligin ilk yarısında 2-1 öndeyken Ankaragücü’nden 90. dakikada gol yiyip berabere kalan Bordo-Mavililer, 1-0 götürdüğü Bursaspor mücadelesinde de 87’de yediği golle 2 puanı bıraktı.

Beşiktaş’tan 90+6’da yedi

Aynı şekilde deplasmandaki Beşiktaş maçında son saniyelere 2-1’lik üstünlükle giren Bordo-Mavililer, 90+6. dakikada golü ağlarında görmüştü.

Son dakikalarda yediği gollerle bu 4 maçı da berabere tamamlayan Trabzonspor, tam 8 puan yitirdi. Eğer Trabzonspor o maçları kazansaydı, şimdi ikinci sıradaki Galatasaray’ın sadece 1 puan arkasındaydı.

Safa Can Konuksever 

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