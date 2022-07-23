Trabzonspor için Jeison Murillo iddiası!

Barcelona, İnter, Valencia gibi önemli kulüplerde forma giyen 30 yaşındaki Kolombiyalı oyuncu, geçtiğimiz sezon Celta Vigo’da kiralık oynadı. Sampdoria’ya geri dönen ve İtalyan ekibiyle 1 yıl kontratı kalan Murillo’nun, yaz döneminde takımından ayrılacağı belirtildi. Ve Trabzonspor da Murillo’nun muhtemel adreslerinden biri olarak gösterildi.

Kolombiya basınındaki haberde, Marek Hamsik gibi bir dünya yıldızının Trabzonspor’da forma giydiğine ve şampiyonluk yaşandığına vurgu yapılırken, yeniden Kolombiya Milli Takımı’na seçilmek isteyen Murillo için Türkiye’nin doğru tercih olabileceği belirtildi.