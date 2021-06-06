Trabzonspor için Jakub Swierczok iddiası

Transfer dönemine hızlı giren ve Gervinho ile Bruno Peres'i kadrosuna katan Trabzonspor , transferde hız kesmiyor.

Bulgar medyasında yer alan habere göre, bordo mavili ekip Ludogorets'te forma giyen Jakub Swierczok'u renklerine bağlamak istiyor. Geçtiğimiz sezon ülkesinde Piast Gliwice'de forma giyen Polonyalı futbolcu, attığı goller ve gösterdiği başarılı performans ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Haberde Karadeniz ekibinin 28 yaşındaki futbolcu için Bulgar ekibine resmi teklifte bulunduğu belirtildi.





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28 maçta 20 gole katkı yaptı

Geçtiğimiz sezon Polonya'da Piast Gliwice formasıyla dikkat çeken Swierczok, ligde, kupada ve Avrupa Ligi'nde oynadığı toplam 28 maçta 17 gol 3 asistlik performans sergiledi.