Trabzonspor için Jakub Swierczok iddiası
Trabzonspor, transferde hız kesmiyor. Gervinho ile Bruno Peres'i kadrosuna katan bordo mavililerin bonservisi Bulgar ekibi, Ludogorets'te olan Jakub Swierczok'u gündemine aldığı öğrenildi. Geçtiğimiz sezon ülkesinde kiralık olarak Piast Gliwice'de forma giyen Polonyalı futbolcu, 28 maçta 17 gole imza attı.
Transfer dönemine hızlı giren ve Gervinho ile Bruno Peres'i kadrosuna katan Trabzonspor , transferde hız kesmiyor.
Bulgar medyasında yer alan habere göre, bordo mavili ekip Ludogorets'te forma giyen Jakub Swierczok'u renklerine bağlamak istiyor. Geçtiğimiz sezon ülkesinde Piast Gliwice'de forma giyen Polonyalı futbolcu, attığı goller ve gösterdiği başarılı performans ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Haberde Karadeniz ekibinin 28 yaşındaki futbolcu için Bulgar ekibine resmi teklifte bulunduğu belirtildi.
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28 maçta 20 gole katkı yaptı
Geçtiğimiz sezon Polonya'da Piast Gliwice formasıyla dikkat çeken Swierczok, ligde, kupada ve Avrupa Ligi'nde oynadığı toplam 28 maçta 17 gol 3 asistlik performans sergiledi.