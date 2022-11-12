Trabzonspor için ilginç istatistik! Deplasman...
Bu sezon resmi maçlardaki 6 yenilgisini de deplasmanda yaşayan Trabzonspor, Ankara’da da 2 puan bıraktı. Ligde dış sahada çıktığı 7. maçında 4. kez puan kaybeden Bordo-Mavililer, Dünya Kupası arasına moralsiz giriyor.
22. resmi karşılaşmasına Ankaragücü deplasmanında çıkan Trabzonspor , yine istediğini alamadı. Bu sezon lig ve Avrupa’da toplam 6 yenilgisi bulunan Bordo-Mavililer, bunların tamamını dış sahada yaşadı.
UEFA Avrupa Ligi’nde grupta çıktığı 3 deplasman mücadelesini de kaybeden Fırtına, Şampiyonlar Ligi Play-Off turunda Kopenhag’a Danimarka’da yenilmişti. Ligde ise Adana Demirspor ve Antalyaspor’a dışarıda mağlup olan Karadeniz ekibi, Beşiktaş ve son olarak Ankaragücü ile berabere kaldı. Daha önce Abdullah Avcı yönetiminde deplasmanda kaybetmeme rekoru kıran Bordo-Mavililer, bu sezon o görüntünün çok uzağında...
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Fark 9’a çıkabilir
Ligde deplasmanda oynadığı 7 maçın 4’ünde puan kaybeden Fırtına, Dünya Kupası arasına moralsiz şekilde giriyor. Geçtiğimiz hafta Konyaspor’a, dün de Ankaragücü’ne takılan Trabzonspor, Fenerbahçe ’nin bugün kazanması halinde zirvenin tam 9 puan gerisinde kalacak.
Trabzonspor'un dış saha karnesi
Kulvar O G B M A Y
Süper Lig 7 3 2 2 12 12
Avrupa Kupaları 4 - - 4 5 10
Toplam 11 3 2 6 17 22