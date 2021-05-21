Trabzonspor için Georgios Giakoumakis iddiası

Önümüzdeki sezon için forvet bölgesine takviye yapmayı planlayan Trabzonspor, Hollanda ekibi VVV Venlo'da forma giyen Georgios Giakoumakis'i gündemine aldığı öğrenildi.

Yunan basınından Sportime'ın haberine göre, bordo mavili ekip 26 yaşındaki Yunan golcü ile ilgileniyor. Haberde Trabzonsporlu Bakasetas'ın AEK'dan eski takım arkadaşı olan Giakoumakis için devrede olduğu ve golcü futbolcuyu ikna etmeye çalıştığı öğrenildi.





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Hollanda'da gol kralı oldu

Hollanda Ligi'nde bu sezon adeta fırtına gibi esen Georgios Giakoumakis, 30 maçta attığı 26 golle sezonu gol kralı olarak tammalamayı başardı. Bonservis bedeli 2,5 milyon euro olan 26 yaşındaki yıldız futbolcunun VVV Venlo ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Hollanda ekibinin Yunan yıldız için 5 milyon euro bonservis istediği ileri sürüldü.