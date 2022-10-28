Trabzonspor için en kötü senaryo gerçekleşti

UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda Trabzonspor , deplasmanda Kızılyıldız ile karşı karşıya geldi. Kazandığı takdirde turun kapısını aralayacak Bordo-Mavililer, grubun diğer maçında da çıkan sonuçla kötü bir senaryo ile karşı karşıya kaldı.

Maç öncesi dostluk yemeği

UEFA Avrupa Ligi’de Trabzonspor’un Kızılyıldız ile oynadığı maç öncesi ev sahibi takım, dostluk yemeği verdi. Kızılyıldız Başkanı Svetozar Mijailovic ve Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu’nun yanı sıra UEFA delegesi Van Dop Jan Williem de yemeğe katıldı. Başkan Ağaoğlu, Belgrad Büyükelçimiz Hami Aksoy ve UEFA delegesi Jan Williem’e Bordo- Mavili forma hediye etti.

Sırbistan'da ateşli atmosfer

Trabzonspor, Sırbistan’da oldukça zor bir atmosferde maça başladı. Karşılaşma öncesi Kızılyıldız taraftarları Rajko Mitic Stadı’nda koreografi yaparken, bu esnada tribünlerde onlarca meşale yakıldı. Meşaleler nedeniyle sahayı duman kaplarken, ilk bir kaç dakikalık bölümde görüş mesafesi oldukça düşüktü. Kızılyıldız’a yaklaşık 40 bin taraftarı destek verirken, Trabzonsporlu futbolseverler de kendilerine ayrılan bölümü doldurdu.

İki topumuz direkten döndü

Bordo-Mavililer, Kızılyıldız deplasmanında direkleri geçemedi. İlk yarıda Enis Bardhi, uzaktan kaleye gönderdiği füzede direğe takıldı. İkinci yarıda ise Trabzonspor organize geldiği atakta yine direği aşamadı. Bu kez pası veren Bardhi, şutu atan oyuncu Hamsik’ti.

Bakasetas yine boş geçmedi

Gruptaki ilk 4 maçın hepsinde skora katkı veren ve 1 gol, 4 asistlik performans gösteren Bakasetas, Kızılyıldız deplasmanında da golünü attı. Frikikten rakip fileleri havalandıran Bakasetas, bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 18 resmi maçta 7 gol, 7 asistlik performansa ulaştı. Yunan yıldızın etkili görüntüsüne rağmen hücum hattındaki diğer oyuncular suskun kalınca, Fırtına zorlu Sırbistan deplasmanından puansız ayrıldı.

Uğurcan’a rağmen 2 gol

Trabzonspor’un kaptanı, Kızılyıldız deplasmanında ilk yarıda önemli 2 kurtarışa imza attı. Buna rağmen yenilgiye engel olamadı. İlk golde Katai, ceza sahası dışından 90’a vururken, müthiş bir gol attı. 64’te ise Eren’i çok kolay geçen Bukari’nin pasında Pesic, yakın mesafeden topu ağlara gönderdi.

1161 günlük hasret sürüyor

En son 22 Ağustos 2019’da deplasmanda bir Avrupa maçı kazanmıştı Trabzonspor... Sonrasında evinden uzakta çıktığı 9 karşılaşmada 8 yenilgi ve 1 beraberlik alındı. Bordo-Mavililer, Abdullah Avcı yönetiminde 1161 günlük bu büyük hasreti Kızılyıldız deplasmanında da bitiremedi. Karadeniz ekibi, gruptaki iki galibiyeti de Akyazı’da aldı.

Avcı’nın planı tutmadı

Bordo-Mavililer’in başında 100. maçına çıkan Abdullah Avcı, Sırbistan’dan şok sonuçla döndü. Kızılyıldız’ı devirme amacıyla çıktıkları maçtan 2-1’lik mağlubiyetle ayrılan Avcı’nın maç içerisindeki oyuncu değişikleri de mağlubiyeti engelleyemedi.

UEFA Avrupa Ligi H Grubu beşinci hafta maçında dün akşam Sırbistan’ın Kızılyıldız takımına konuk olan Trabzonspor’da teknik direktör Abdullah Avcı, Spor Toto Süper Lig ’de geçen hafta 1-0 kazandıkları Demir Grup Sivasspor karşılaşmasına göre ilk 11’de tek değişiklik yaptı. Bordo-Mavili takımın teknik adamı, tek değişikliği zorunlu olarak forvet bölgesinde gerçekleştirdi. Avcı, Sivasspor maçında görev verdiği Maxi Gomez’den cezası nedeniyle faydalanamazken bu oyuncunun yokluğunda Bardhi’yi 11’de sahaya sürdü. Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı’nın görev yaptığı dönemde 100. resmi maçına çıktı. 10 Kasım 2020’de Bordo-Mavili takımın başına geçen ve üçüncü sezonunu yaşayan Abdullah Avcı, iki yıla yaklaşan görev süresinde Süper Lig, Türkiye Kupası, Süper Kupa ve Avrupa kupaları olmak üzere 100. karşılaşmada takımının başında yer aldı.

12. maçta kayıp...

Deneyimli çalıştırıcı, Spor Toto Süper Lig’de 81, Ziraat Türkiye Kupası’nda 6, Süper Kupa’da 2, UEFA Şampiyonlar Lig play-off aşamasında 2, UEFA Avrupa Ligi’nde 5 ve UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde 4 maça çıktı. Dün akşamki karşılaşmayla birlikte Fırtına’da 12. karşılaşmasına çıkan Avcı, zorlu deplasmandan 2-1’lik mağlubiyetle ayrıldı. Avcı’nın maç içerisinde yaptığı; Yusuf Yazıcı, Jorge Djaniny, Abdülkadir Ömür değişiklikler, karşılaşmayı çevirmek için yetmedi.

En kötü senaryo

İlk 4 maç sonunda 6 puanı bulunan Bordo-Mavililer, dün Kızılyıldız deplasmanında kazansa turun kapısını aralayacaktı. Ancak Trabzonspor, sahadan 2-1’lik yenilgiyle ayrıldı. Diğer maçta ise Ferencvaros ile Monaco yenişemedi. 5. maçlar sonunda lider Ferencvaros’un 10, Monaco’nun 7 puanı var. Kızılyıldız da dünkü galibiyetle Tr abzonspor’la puanını (6) eşitledi. Bu maç öncesinde zirve hesapları yapan Fırtına’ya artık gruptan çıkmak için son maçta kazanmak yetmiyor. Yani ipler bizim elimizde değil. Ferencvaros’u yendiğimiz takdirde puanımızı 9 yapacağız. Monaco’nun ise evinde oynayacağı Kızılyıldız karşılaşmasında takılması gerekiyor. Eğer Fransızlar kazanırsa, bir üst tura adına yazdıracak.

Kızılyıldız’la averaj eşit

Trabzonspor’un ilk 2 ihtimalini kaçırması durumunda, 3. sırada grubu tamamlaması da önemli. Çünkü bu durumda Avrupa’da yoluna UEFA Konferans Ligi’nde devam edecek. Kızılyıldız ile puan eşitliği halinde, ikili averajlar da eşit olduğu için fazla gol atan takım üst sırada grubu tamamlayacak. 5. maçlar sonunda Tr abzonspor’un 10, Kızılyıldız’ın 8 golü var.