Trabzonspor için çanlar çalıyor!

Eylül ayının sonuna kadar ödenmesi gereken 25 milyon TL’yi bulmak için seferberlik ilan eden Trabzonspor yönetimin henüz istenen rakamı bulamadığı kaydedildi.

Oyuncuların geçmişe dair prim ve alacaklarını ödeyip FIFA’ya gitmeleri halinde oluşabilecek serbest kalma ihtimallerini ortadan kaldırmak isteyen Ağaoğlu ve kurmaylarının, ilk fırsatta bu ödemeleri yapacağı öğrenildi.

Geçmiş dönemden kalma menacer ödemeleri de bulunan Trabzonspor’un, önümüzdeki günlerde 25 milyon TL’lik ödemeyi gerçekleştirmesi bekleniyor.