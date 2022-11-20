Trabzonspor için Aboubakar iddiası

Ara transfer döneminde fazla takviye yapmayı düşünmeyen Trabzonspor , gidenlerin durumuna göre hareket edecek. Başta Djaniny olmak üzere Bordo-Mavili takımdaki bazı isimlere menajerler vasıtasıyla teklifler gelmeye başlarken, Larsen’e de ülkesinden ilgi var. Suudi Arabistan basını ise sürpriz bir iddia ortaya attı. Daha önce Beşiktaş forması giyen Aboubakar’ın Türkiye’ye geri dönebileceği belirtildi. Al Nassr’da mutsuz olan ve Ocak ayında ayrılmayı planlayan Aboubakar ile Trabzonspor’un ilgilendiği vurgulandı. Son şampiyon Trabzonspor’un güçlü bir kadroya sahip olduğu ifade edilirken, hücum bölgesinde ise sorun yaşadığına dikkat çekildi.

2 şampiyonluğu var

Beşiktaş’ta 2 lig şampiyonluğu, 1 de Türkiye Kupası kazanan Aboubakar, Dünya Kupası’nda bulunuyor. Kamerun Milli Takımı’nın en önemli gol silahı durumundaki Aboubakar için Adana Demirspor’un da takipte olduğu belirtildi. Bu sezon 8 lig maçında 2 gol atan yıldız forvet, geçtiğimiz yıl ise 23 maçta 8 kez fileleri havalandırdı, 3 de asist yaptı. Aboubakar’ın kulübüyle 1.5 yıl daha kontratı bulunuyor.