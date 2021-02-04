Trabzonspor, iç transfere ağırlık verecek! Nwakaeme, Ekuban...

Bakasetas, Berat Özdemir ve Yunus Mallı'yı transfer eden Trabzonspor, şimdi de iç transfer çalışmalarına ağırlık verme kararı aldı. Yönetim ilk etapta sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Hosseini ile anlaşma zemini arayacak. Ardından Nwakaeme, Ekuban ve Edgar Ie ile mukavele uzatma görüşmeleri başlayacak. İşte bordo-mavililerin iç transfer harekâtı:

MAJİD HOSSEİNİ: İranlı oyuncuyu kaybetmek istemeyen yönetim, menajerini bir kez daha görüşmek için Trabzon'a çağırdı. Devre arasında 6 kulübün talip olduğu 24 yaşındaki stopere daha önce maaş artırımı teklif edilmiş ancak olumsuz yanıt alınmıştı.

ANTHONY NWAKAEME: Mukavelesi önümüzdeki yıl son bulan 31 yaşındaki Nijeryalı yıldızın aldığı ücret olan 1.5 milyon Euro'ya gelecek sezonu da kapsayacak şekilde iyileştirme yapılacak. İyileştirmeye bonuslar eklenerek yeni sözleşme önerilecek.

CALEB EKUBAN: 250 bin Euro zam yapılarak ücreti 1 milyon TL'ye çıkarılan 26 yaşındaki Ganalı yıldızın haziran 2022'de bitecek mukavelesi en az 1 yıl daha uzatılacak.

EDGAR IE: Performansı ile büyük beğeni toplayan 26 yaşındaki Edgar Ie'nin sözleşmesi opsiyon hakkı kullanılarak 2022/23 sezonunun sonuna kadar uzatılacak. Yeni anlaşmaya ek bonus maddeleri konulması gündemde.

Kaynak: Sabah