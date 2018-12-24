Trabzonspor, iç sahada 1 numara

Trabzonspor’un ligin ilk yarısındaki başarılı performansının sırrı Akyazı’da saklı. 17 haftada toplam 29 puanı hanesine yazdıran Bordo-Mavililer, bunun 20’sini iç sahada kazandı.

Medical Park Stadı’nda sadece Göztepe’ye yenilen Fırtına, diğer 8 maçın 6’sını kazandı, 2’sinde berabere kaldı. Evinde özellikle Galatasaray, Fenerbahçe, Kasımpaşa galibiyetleriyle dikkat çeken Ünal Karaman’ın ekibi, iç saha istatistiklerine bakıldığında ligin ilk devresinin en başarılı takımı oldu.

İç saha puan cetvelinde zirvede yer alan Karadeniz ekibi, taraftar ortalamasını da yükseltti.

Geçen sezon iç sahada ortalama 20 bin taraftara oynayan Trabzonspor, bu rakamı bu yıl 28 bin seviyelerine çıkarttı. Dünkü Rizespor karşılaşmasını da Medical Park Stadı’nda yaklaşık 32 bin kişi izledi.