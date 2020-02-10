Trabzonspor, Hüseyin Çimşir’le bambaşka

Ünal Karaman yönetiminde bu sezon çıktığı 29 maçın 26’sında gol yiyen Trabzonspor’da, Hüseyin Çimşir kısa sürede bu problemi çözdü. Genç hoca ile birlikte Fırtına 6 maçın 4’ünde kalesini gole kapattı.

10 Şubat 2020, Pazartesi 07:07 Son Güncelleme:
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Trabzonspor, Hüseyin Çimşir’le bambaşka

Trabzonspor, Hüseyin Çimşir yönetiminde fırtına gibi esmeye devam ediyor. Teknik direktör Ünal Karaman’la birlikte neredeyse her maç kalesinde gol gören Bordo-Mavililer, genç çalıştırıcı ile bambaşka bir havaya büründü.

Bordo-Mavililer, Karaman döneminde bu sezon çıktığı 29 sınavın 26’sında gol yemiş, sadece 3 maçta kalesini kapatmayı başarmıştı.

Kendisini ispatladı

Ligin ikinci yarısının hemen başında Karaman’ın ardından göreve gelen Hüseyin Çimşir, Karadeniz devinin başında saha kenarında 6 maça çıktı. Başarılı hoca, söz konusu karşılaşmaların 4’ünde kalesini gole kapatmayı başardı. Kısa sürede savunmadaki bu problemi çözen Çimşir aldığı 5 galibiyetle de kendisini kanıtlamayı başardı. 

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