Bordo-Mavililer, Antalya’daki ilk hazırlık maçında bugün Championship ekiplerinden Hull City ile karşı karşıya gelecek. Teknik direktör Abdullah Avcı, kadrodaki pek çok oyuncuya bugünkü karşılaşmada forma şansı vermeye hazırlanıyor. Ada ekibi, geçtiğimiz günlerde Başakşehir’le özel maçta rakip olmuş ve mücadele 1-1’lik skorla sona ermişti.

Karadeniz ekibi, kamptaki ikinci maçını 7 Aralık Çarşamba günü bu kez Premier Lig ekibi Crystal Palace ile yapacak. Trabzonspor , bugün hazırlık karşılaşması olduğu için dün tek antrenman yaparken, akşamı dinlenerek geçirdi. HullCity maçının ardından Abdullah hocanın yine günde çift idmanlı programa dönmesi bekleniyor.

Trabzonspor-Hull City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Antalya'da oynanacak karşılaşma saat 16.00’da başlayacak. Zorlu mücadele A Spor’dan naklen yayınlanacak.