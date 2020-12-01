Trabzonspor hücum planı: Uğurcan Çakır!

Top kontrolü ve doğru paslaşmaya çok önem veren Abdullah Avcı’nın, performansına direkt etki ettiği isimlerden biri de Uğurcan Çakır... 24 yaşındaki başarılı eldiveni Türkiye’nin en iyi kalecisi olarak gören Avcı, Uğurcan’ın sadece kurtarışlarına veya reflekslerine değil, top tekniğine de çok güveniyor. Tecrübeli hoca, genellikle geriden oyunu Uğurcan üzerinden kurmaya çalışırken, bu durum rakamlara da yansıdı. Başarılı eldiven, son Ankaragücü maçında tam 47 kez topla buluştu ve hücuma çıkışlarda adrese teslim paslar attı. Başakşehir’de Mert Günok’ta yaptığı gibi Trabzon’da da Uğurcan Çakır’ı oyuna dahil eden ve pas alışverişlerinde yer almasını isteyen Avcı, “Atak oyuncularımız nasıl ileride ilk baskıyı yapıyorsa, hücumu da ilk kalecimiz başlatacak” sözleriyle, oyun anlayışını aktarıyor. Uğurcan bu konuda özel çalışmalar yapıyor.